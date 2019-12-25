В Санкт-Петербурге пройдет молодежный форум "Мы с Невы"

Программа форума включает проектные и дискуссионные сессии, интерактивные мероприятия, а также тематические выставки-презентации.

С 5 по 7 сентября 2025 года Северная столица примет Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум "Мы с Невы". Он станет площадкой для обсуждения значимых общественных тем, обмена опытом и выработки инициатив, способных повлиять на развитие страны. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Программа форума включает проектные и дискуссионные сессии, интерактивные мероприятия, а также тематические выставки-презентации. Участники смогут повысить уровень знаний о возможностях участия в общественной жизни, завести полезные знакомства и найти единомышленников.

Основная часть мероприятий начнется 6 сентября. В этот день пройдет серия встреч с представителями молодежных организаций, направленных на поиск ответов на вызовы современности и формирование проектов, которые помогут раскрыть потенциал молодых людей.

Подать заявку можно до 17 августа 2025 года через систему "Молодёжь России". Организаторы уверены, что форум станет важным шагом для тех, кто готов действовать и вносить свой вклад в будущее общества.

Фото: Молодёжь России