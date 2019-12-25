Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Категорию "Спорт" возглавили Алена Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов.

Forbes составил список 30-ти самых перспективных россиян до 30 лет. В него вошли люди из десяти категорий.

Номинацию "Предприниматели" выиграли Михаил Беляндинов и Марк Саневич с проектом BestDoctor, Кирилл Родин с "Кухней на районе" и Игорь Коропов с образовательным проектом Skillbox.

Категорию "Спорт" возглавили Алена Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов. "Музыку" - Алишер Моргенштерн и певицы Манижа Сангин и Катя Кищук, "Новые медиа" — стендап-комик Нурлан Сабуров, Юлия Пош и Татьяна Столяр с проектом "Антиглянец", а также Константин Мефтахудинов и Юрий Сапрыкин-младший с проектом "Страдающее Средневековье".

Ранее малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие от кризиса отрасли.