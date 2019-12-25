83% опрошенных заявили, что бизнесу стоит надеяться только на себя и не ждать помощи от властей.

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие от кризиса отрасли. Предприниматели рассказали об этом в опросе разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан". О нём пишет РБК.

82,9% опрошенных ответили, что больше всего от кризиса в связи с пандемией коронавируса пострадала сфера общественного питания. О проблемах в отрасли моды и красоты рассказали 61,6% респондентов. 48,5% считает, что сильнее всего пострадали промышленность и производство.

81,5% респондентов считает, что кризис почти не коснулся работников, занятых в сфере IT. 54,2% отметили, что ограничения почти не повлияли на телекоммуникационную отрасль, 37,1% - на систему здравоохранения.

83% опрошенных заявили, что бизнесу стоит надеяться только на себя и не ждать помощи от властей. 34% респондентов считают, что спасти бизнес поможет автоматизация процессов. 21,3% опрошенных добавили, что частично поможет решить проблемы постоянный перевод работников на удалённую работу — это поможет частично отказаться от офисов.

Ранее петербургский предприниматель рассказал о своей работе в период кризиса.