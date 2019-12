Forbes озвучил самые популярные клипы десятилетия

Рейтинг составлен с учетом музыкальных клипов, вышедших в период с 2010 по 2019 год.

Forbes привел список самых популярных музыкальных видео по просмотрам YouTube пользователей.

Победителем в рейтинге стали Luis Fonti ft. Daddy Yanke и их клип на песню Despacito – 6,5 млрд просмотров. Именно такое количество просмотров набрал ролик с начала 2017 года. Вторым стал ролик Shape of You Эда Ширана – 4,5 млрд просмотров. Третьим по популярности оказался дуэт Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню See You Again – 4,3 млрд просмотров.

В пятерку также попали Марк Ронсон и Бруно Марс с треком Uptown Funk и корейский исполнитель PSY с его клипом Gangnam Style.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин внес в Госдуму законопроект о звании "Город трудовой доблести".

Видео: YouTube / Luis Fonsi, Ed Sheeran, Wiz Khalifa, Mark Ronson, officialpsy