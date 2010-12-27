  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Фонд капитального ремонта Ленобласти к концу сентября 2019 года отремонтировал 834 дома
Сегодня, 16:35
90
KaterinaKono13

Фонд капитального ремонта Ленобласти к концу сентября 2019 года отремонтировал 834 дома

0 0

Сейчас Фонд ведет работу по приемке завершенных объектов капитального ремонта во многих районах Ленобласти.

К концу сентября текущего года Фонд капитального ремонта Ленинградской области отремонтировал 834 дома.

Фондом выполнены 1103 вида проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая ремонты фасадов, крыш, фундаментов и подвалов, систем холодного и горячего водоснабжения и др. 

Общий объем финансирования в Ленинградской области по программе капремонта в 2019 году составляет 2,7 млрд.руб. 

Сейчас Фонд ведет работу по приемке завершенных объектов капитального ремонта во многих районах Ленобласти.

Кроме этого, активно планируются работы на ближайшие три года. В конце июля текущего года Постановлением Правительства Ленинградской области утвержден новый Краткосрочный план реализации региональной программы в 2020, 2021 и 2022 гг. Специалисты Фонда ведут переговоры с муниципальными образованиями по уведомлению собственников для проведения общих собраний. Также начата подготовка аукционной документации.

Источник: пресс-служба ЛО  

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии