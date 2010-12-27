Фонд капитального ремонта Ленобласти к концу сентября 2019 года отремонтировал 834 дома

Сейчас Фонд ведет работу по приемке завершенных объектов капитального ремонта во многих районах Ленобласти.

К концу сентября текущего года Фонд капитального ремонта Ленинградской области отремонтировал 834 дома.

Фондом выполнены 1103 вида проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая ремонты фасадов, крыш, фундаментов и подвалов, систем холодного и горячего водоснабжения и др.

Общий объем финансирования в Ленинградской области по программе капремонта в 2019 году составляет 2,7 млрд.руб.

Сейчас Фонд ведет работу по приемке завершенных объектов капитального ремонта во многих районах Ленобласти.

Кроме этого, активно планируются работы на ближайшие три года. В конце июля текущего года Постановлением Правительства Ленинградской области утвержден новый Краткосрочный план реализации региональной программы в 2020, 2021 и 2022 гг. Специалисты Фонда ведут переговоры с муниципальными образованиями по уведомлению собственников для проведения общих собраний. Также начата подготовка аукционной документации.

Источник: пресс-служба ЛО