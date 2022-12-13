Финский театр дебютирует со спектаклем "Молчание" 30 января

Главная тема постановки — идентичность коренных народов и право на её сохранение.

В Петербурге Финский театр покажет премьеру спектакля "Äänettömyys/Молчание" 30 января в "Особняк.Театр".

Спектакль "Äänettömyys/Молчание" поставлен по пьесе венгерского драматурга Милоша Хубаи. За режиссуру и сценическую редакцию текста отвечает Сеппо Кантерво. Спектакль идёт на русском и финском языках с частичным синхронным переводом.

Главная тема постановки — идентичность коренных народов и право на её сохранение. Представительница коренного народа живёт в неназванном государстве. Она последняя носительница языка и традиций. Государство давно поставило идентичность вне закона, и теперь героиня осуждена на казнь. У неё есть одна ночь, чтобы спасти свою жизнь — и не только свою.

Финский театр в Санкт-Петербурге будет работать с классической и современной драмой на финском языке, проводить воркшопы, лекции, семинары на русском и финском языках. Основная цель работы театра — сохранить многоязычную культуру Санкт-Петербурга.

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Фото: Вконтакте / Особняк.Театр