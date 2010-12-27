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Финские специалисты положительно оценили реставрационные работы парка Монрепо
Сегодня, 12:42
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KaterinaKono13

Финские специалисты положительно оценили реставрационные работы парка Монрепо

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Также они отметили, что сам парк прекрасен и является воплощением идеального европейского садово-паркового искусства.

Финские специалисты побывали в Выборге, осмотрев владения музея-заповедника "Парк Монрепо". Отметим, что коллеги из Финляндии являлись представителями международной организации ИКОМОС. Об этом сообщается в районной администрации. 

Познакомившись с ходом реставрационных работ, осуществляемых в парке на протяжении всего прошлого года, специалисты пришли к единому выводу - работы выполнены как нельзя лучше. Также они отметили, что сам парк прекрасен и является воплощением идеального европейского садово-паркового искусства. 

С 1788 по 1943 годы парк находился во владении членов немецкой дворянской семьи фон Николаи, служивших на русской службе. Объект был построен и поддерживался архитекторами, проектировщиками садов и мастерами со всей Европы. Работы по реконструкции и реставрации произвели отличное и убедительное впечатление.

доктор Зигрифт Эндерс, президент Международного научного комитета ИКОМОС по совместному архитектурно-градостроительному наследию

Фото: Milena Lutsenko

Источник: пресс-служба региона

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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