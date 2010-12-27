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В Ленобласти страховые взносы ОСАГО и КАСКО упали на 4,5 процента
Сегодня, 16:09
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lesjasap
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В Ленобласти страховые взносы ОСАГО и КАСКО упали на 4,5 процента

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Эксперты рассказали о падении интереса населения к предложениям по страхованию.

Как сообщает “Политэксперт”, в Ленинградской области снизят страховые сборы по ОСАГО. Об этом рассказала эксперт “Ренессанс страхования” Ольга Захарченко.
 
По словам спикера,рынок меняется довольно стремительно. Это происходит из-за регулярных нововведений в законодательстве. Специалист считает, что в настоящее время в стране наблюдается рост спроса на страхование собственной жизни автовладельцев: плюс 43% к предыдущему показателю. Однако, общий спрос на предложения ОСАГО и КАСКО падает. В области объем страховых взносов упал на 4,5%. 
 
Страхование от несчастных случаев сократилось на 9%, ДМС  - на 25%. Страхование имущества физических лиц также переживает упадок позиций - 24% по сравнению с прошлым годом.
Теги: каско , ленобласть , осаго , страхование
Категории: Новости СПб

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