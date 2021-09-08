Блинкен сообщил, что Запад изучает варианты вывоза украинского зерна по другим маршрутам

В Госдепе США рассказали, что существуют проблемы со страхованием кораблей.

Страны коллективного Запада изучают варианты вывоза сельскохозяйственного продовольствия с территории Украины на мировые рынки после прекращения действия черноморской инициативы. оответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что сейчас существуют определенные трудности, которые связаны со страхованием кораблей, которые могли бы проходить с грузами по акватории регионе.

Мы работаем с союзниками, партнерами, мы работаем с Украиной над поиском вариантов. Но должен отметить, что, на мой взгляд, компенсировать объемы, которых мы лишились с окончанием зерновой сделки, не удастся за счет других маршрутов. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: Запад передал Украине все, что ей нужно для успеха в контрнаступлении.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute