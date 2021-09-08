Блинкен: Запад передал Украине все, что ей нужно для успеха в контрнаступлении

В Госдепе оценили подготовленность ВСУ к сражениям.

Страны коллективного Запада передали киевским властям все необходимое для успешного контрнаступления в зоне проведения Россией специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо, сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что подготовка солдат Вооруженных сил Украины, которая была проведена международными союзниками на протяжении последних нескольких месяцев, а также то оборудование, которое Вашингтон и еще 50 государств передали для ВСУ, "окажет существенное влияние" на ход сражений в регионе конфликта.

Я полагаю, что они обладают всем необходимым, чтобы быть очень успешными... Энтони Блинкен, руководитель Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute