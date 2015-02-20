Владимир Пыстин — о юбилее и планах Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК

Страховой рынок в России и Петербурге полностью адаптировался к реалиям экономики нового времени и вышел на уверенную тенденцию роста. В тренде - добровольное медицинское страхование, ипотечное и автомобильное страхование. Об этом PiterTV рассказал Владимир Пыстин, директор Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК.

— Владимир, как вы оцениваете текущую ситуацию на страховом рынке? Как повлияли на неё события последних нескольких лет?

— Страховой рынок, как и любая другая отрасль, зависит от тех изменений, которые происходят в России и мире. За последние годы на неё оказали серьёзное влияние и пандемия коронавируса, и текущие логистические ограничения. Например, мы столкнулись с перепадом в реализации автотранспортных средств, которые повлекли за собой изменения в объёмах страхования.

Однако, несмотря на сдерживающие факторы, рынок страхования в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности, находится в состоянии роста. Если говорить предметно про Северную столицу, то за последние три года увеличение объемов рынка составило 5-7%. Причём мы наблюдаем не только инфляционный рост, но и в целом развитие отрасли и культуры страхования. Большая часть предприятий стала страховать свой персонал, расширять медицинские программы: этот тренд наблюдается не только в Москве и Петербурге, но и в регионах. Растёт культура ДМС и корпоративного страхования, на них увеличивается спрос среди представителей малого и среднего бизнеса.

Если говорить про розничный ритейл, то в начале прошлого года наблюдался определенный спад – но уже через несколько месяцев произошёл "отскок" в обратную сторону. В III и IV квартале мы уже наблюдали нормальную динамику роста и ипотечного и автомобильного кредитования.

В этом году динамика не изменилась. Аналитики считают, что 2023 станет знаковым с точки зрения роста ипотечного кредитования, а значит и ипотечного страхования. Мы видим восстановление рынка автострахования. Согласно данным "Автостата", объем продаж новых автомобилей в июне 2023 года сопоставим с декабрем 2021 года. А значит, и автодилеры, и банки, и население, так или иначе адаптировались к сложившимся реалиям. Люди готовы выводить денежные средства из размещения на вкладах и депозитах с целью инвестиций в свои нужды. Поэтому мы достаточно позитивно смотрим на страховой рынок: этот год для страховых компаний показывает достаточно положительную динамику.

— Чем на этом фоне выделяются Санкт-Петербург и Ленинградская область? Какие особенности нашего местного рынка страхования вы бы выделили?

— Во-первых, Санкт-Петербург – достаточно крупный мегаполис с развитой инфраструктурой и высокой долей присутствия крупного бизнеса. Это формирует определенную культуру страхования, например, в добровольном медицинском страховании. На сегодняшний день доля ДМС на страховом рынке составляет порядка 35%. Это достаточно высокий показатель.

Ещё один фактор – количество автотранспорта, и, как следствие, высокая доля автострахования. Например, доля каско в Санкт-Петербурге и Ленобласти – порядка 24%. Доля ОСАГО — 15%. И эти объёмы на сегодняшний день растут.

Следующая интересная особенность – большое количество домохозяйств и объектов загородной недвижимости. Это могут быть дачи, загородные постройки и так далее. Отсюда мы видим, что очень большой объем сборов приходится на рынок индивидуального страхования имущества физических лиц.

Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге на ситуацию влияет достаточно высокий уровень доходов населения, что обеспечивает рост инвестиционного накопительного страхования жизни. Все эти тенденции характеризуют рынок страхования в регионе как динамично развивающийся.

— А если говорить о перспективах? Какие возможные точки роста вы видите?

— Одной из ярких тенденций я бы назвал рост сегмента корпоративного страхования. Экономика Петербурга активно развивается – с точки зрения судостроения, машиностроения, дорожного и жилищного строительства. Все эти отрасли предполагают страхование объектов, и уже сейчас предприятия расширяют корпоративные программы защиты своего персонала.

Кроме того, мы видим, как увеличивается население в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Идёт приток жителей, та самая внутренняя миграция. Если говорить про физических лиц, то мы активно работаем с банками-партнерами. Видна перспектива роста в ипотечном страховании, потребительском страховании при потребительском кредитовании. Поэтому здесь, я думаю, что в этом году темпы роста составят от 30% до 50% в этих направлениях.

Хорошую динамику в автостраховании обеспечивает выход большого числа китайских брендов на российский рынок. Мы смоги адаптироваться к этим изменениям. Сегодня все крупные страховщики формируют продукты под кредитные программы для китайских авто, на страховые лизинговые программы. Ну и, собственно говоря, сегмент подержанных авто тоже растет. С точки зрения продаж мы также адаптируемся и выводим на рынок продукты по страхованию для автомобилей с пробегом.

— Можно ли подробнее рассказать про работу с азиатскими автомобильными брендами?

— На сегодня из 16 китайских брендов легковых автомобилей, которые присутствуют на рынке, в Санкт-Петербурге продаются все 16. Крупнейшие дилеры закрывают все сегменты китайской продукцией: и эконом сегмент, и средний, а также бизнес-сегмент. В балансе продаж новых автомобилей они занимают уже 60-70%. Это нормальный тренд, понятный. И я скажу, что мы тоже достаточно работаем активно в этом направлении. Проводили неоднократно для своих партнеров встречи с китайскими производителями и будем их проводить. Схожие тренды наблюдаются и в грузовой, а также специализированной технике.

— Если вернуться к работе с корпоративными клиентами. С кем чаще работает Страховой дом ВСК – это крупный бизнес или МСП?

— Если говорить про объем сделок с точки зрения сборов, конечно, основу портфеля составляют крупные компании. Это предприятия машиностроения, судостроения, крупные торговые предприятия. Дело в том, что у компаний-гигантов исторически сложился серьезный подход к риск-менеджменту. Сформирована определенная культура страхования, и они на защиту бизнеса смотрят комплексно. Многие пользуются страхованием ответственности топ-менеджмента, возможные перерывы в производственной деятельности, страхуют риски, связанные с уничтожением основных активов, вследствие которого возможна приостановка бизнеса.

Если говорить про сегмент МСП, то здесь мы отмечаем интересную тенденцию. Предприниматели начали более внимательно оценивать свои риски. При этом, пока что они страхуют наиболее очевидные потребности: транспорт, недвижимость и так далее. Однако в ближайшем будущем доля проникновения страхования в малый и средний бизнес будет расти. По той простой причине, что из общения с предпринимателями мы видим – финансовая культура в России растёт.

— Какие конкретные примеры крупных выплат бизнесу в Петербурге вы могли бы привести?

— Даже по ленте новостей мы видим, что крупнейшие страховые случаи последних лет в России связаны с пожарами на производстве. Можно вспомнить недавний пожар на складах OZON, к примеру. У наших клиентов тоже происходят такие случаи: это и складские комплексы, и места хранения техники. Недавно, например, мы проводили крупную выплату именно по пожару на объекте хранения сельскохозяйственной техники – более 20 миллионов рублей. А если говорить про физических лиц, то помимо автострахования классического, конечно, мы, как и любая другая крупная страховая компания, испытали последствия ковида. И, естественно, платили по этим рискам достаточно много. К счастью, сейчас эта тенденция сошла на нет.

Тем не менее, это тоже, достаточно серьезное направление по выплатам, которые мы делаем и стараемся делать быстро, профессионально, в сжатые сроки. Потому что речь идет, конечно, о том, чтобы в максимально короткие сроки компенсировать затраты на здоровье и семейный бюджет. Все-таки здоровье — это несколько важнее, чем просто застраховать транспорт, условно, получить выплату на ремонт.

— Филиалу ВСК в Петербурге исполняется 30 лет. Какие ключевые вехи можете назвать за этот период? С чего начинали и к чему пришли?

— Филиал начал работу в 1993 году, это уже часть истории страхового рынка в современной России. Начинали со страхования имущественных рисков. Первое, что мы начали страховать, это инфраструктура по восстановлению железной дороги. Это объекты социальной инфраструктуры. В 94-ом году уже более активно начали выходить на рынок имущественного страхования, рынок авиа-страхования, морского страхования. Примечательно, что одними из первых, опять же уже в современных реалиях запустили в 96-ом году программу накопительного страхования жизни. К началу 2000-х в арсенале нашей компании уже был полный перечень продуктов для физических и юридических лиц.

Мы одни из первых запустили страхование при ипотечном кредитовании совместно с Сберегательный банком России на тот момент. Мы традиционно были и остаемся лидерами в лизинговом страховании, в страховании выезжающих за рубеж. Собственно говоря, сегодня порядка 30 видов страхования наиболее значимых, которыми пользуются наши уважаемые клиенты.

За этот год мы прошли большой путь, входим в топ-5 крупнейших рыночных страховщиков в Санкт-Петербурге. Каждый год достаточно активно прирастаем. В этом году темпы роста составили порядка 30%. Я думаю, что мы в ближайший год-два выйдем на долю рынка порядка 8%.

— Какие планы у Страхового дома ВСК на ближайшее будущее?

— Наша стратегия развития включает в себя достаточно амбициозные планы. В горизонте трех лет мы хотели бы занимать долю по сборам не менее 10% в Санкт-Петербурге. Мы понимаем, что будет драйверами рынка. Мы понимаем, где нам надо прирастать. Это медицинское страхование, это автострахование. Прошлый год показал, что мы достаточно быстро смогли адаптироваться к изменениям. Если говорить про медицинский сервис то, у нас фактически работает полноценно Цифровая клиника. Наш любой клиент, застрахованный по ДМС, физическое лицо может обратиться в чат либо по телефонной линии и получить консультацию дистанционно. Мы видим, как спрос на digital сервисы растет, особенно среди молодежи, которая любит пользоваться смартфонами.

Если говорить про автострахование, то мы одни из первых в стране запустили полноценное дистанционное урегулирование. Это самостоятельный осмотр и загрузка документов по каско. Наши клиенты по каско также могут урегулировать убытки по ОСАГО. Несмотря на то, что согласно новым требованиям регулятора, страховщики должны только перейти к этой возможности к 25-ому году. Наши же клиенты могут пользоваться этим сервисом совершенно спокойно уже сейчас.

Мы создали ряд дополнительных нестраховых сервисов, в том числе маркетплейс, свою экосистему. Страховой бизнес должен быть гибким и адаптивным, это видно и по изменениям в законодательстве, и по требованиям регуляторов. Наша компания полностью соответствует этим требованиям, и мы можем говорить о хорошем прогнозе: вместе с ростом рынка будет расти и Страховой дом ВСК. За счет сервиса, хорошей профессиональной работы и качественного урегулирования, в первую очередь наших уважаемых клиентов.

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