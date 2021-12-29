Финансист заявил, что укрепление рубля возможно при налаживании отношение России и Запада

Он сказал, что сейчас сложно давать даже краткосрочные прогнозы.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил агентству "Прайм", что только при налаживании двусторонних отношений между Россией и Западом возможно укрепление рубля.

Он отметил, что из-за геополитической обстановки сейчас затруднительно давать даже краткосрочные прогнозы. Бабин сказал, что рубль в настоящее время недооценен из-за рисков, которые возникли в результате ухудшения обстановки. По этой причине свое влияние существенно ослабили другие факторы.

Финансист сомневается, что на курс рубля повлияет заседание ЦБ в феврале, на котором могут принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. Эксперт полагает, что повышение на 0,75 процентного пункта и больше окажет российской валюте поддержку.

Ранее экономист назвал минимальную сумму для финансовой подушки.

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