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Финансист рассказал, куда можно выгодно вложить 10 тыс. рублей
Сегодня, 10:31
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Финансист рассказал, куда можно выгодно вложить 10 тыс. рублей

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Он предлагает начать инвестировать.

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко рассказал агентству "Прайм", что начать инвестировать можно даже с 10 ты. Рублями. Он отметил, что инвестиции – не лотерея.

Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками, — сказал эксперт.

По его словам, начать ожно с депозита в банке. При этом необходимо убедиться, что выбранный банк предлагает покрывающий реальную инфляцию процент.

Клопенко подчеркнул, что в акции не стоит вкладываться, если сумма может пригодиться в любой момент. Дело в том, что в данном случае доходности обычно приходится долго ждать. Однако если есть уверенность, что деньги не будет необходимости забрать в течение года или больше, то можно инвестировать в акции.

Фото: pixabay 

Теги: акции, инвестиции
Категории: Новости России, Лента новостей,

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