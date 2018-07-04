Финансист назвал швейцарский франк самой надежной валютой

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", что франк является одной из главных мировых защитных валют. По его словам, немаловажную роль сыграла в этом вопросе экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии.
Финансист отметил, в Швейцарии одна из самых надежных финансово-экономических систем в мире. По этой причине швейцарский франк устойчив к кризису.
Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты, — сказал Бабин.
Эксперт подчеркнул, что в 2020 году все рынки пострадали из-за коронавируса, а швейцарский франк при этом вырос и продолжил укрепляться при восстановлении ситуации на биржах.
Фото: pixabay
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