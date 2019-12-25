Финальный выпуск бизнес-сериала «ЗаДело»

Piter.tv завершает серию публикаций в рамках проекта «ЗаДело», где вместе со Сбером рассказывает реальные истории предпринимателей, которые не только сохраняют, но и приумножают свой бизнес в условиях новых экономических и социальных реалий. Проект стартовал в самый разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Второй сезон бизнес-сериала прошёл челленджем по всем регионам Северо-Запада, мы принимаем эстафету от Архангельского «Бизнес-класса» и представляем заключительный выпуск «ЗаДело».

Его мы приурочили к XXV ПМЭФу, на полях которого активно обсуждали будущее российского предпринимательства и предлагали конкретные решения для бизнесменов.

Более 14 000 человек из 140 стран мира приняли участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 15 по 18 июня в Северной столице. В сессиях и заседаниях приняли участие свыше 60 органов исполнительной и законодательной власти. 80 руководителей субъектов Российской Федерации и 1700 руководителей бизнеса. В рамках этого международного экономического события были подписаны соглашения почти на 6 трлн рублей.

Развитие малого бизнеса в новых экономических реалиях стало основной темой экономического форума. В первый же день на одной из панельных сессий вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал об опыте упрощения государственного заказа для малого и среднего бизнеса путем развития механизма офсетного контракта, что позволит стимулировать бизнес к созданию небольших и средних предприятий через механизм гарантий сбыта их продукции по длительным государственным контрактам.

Алексей Корабельников, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Офсет можно применить не только к госзакупкам, но и в целом к потребностям города или региона. Если только город будет брать на себя обязательства по покупке продукции, то производителю будет не так интересно делать соответствующие инвестиции.

Еще одним важным фокусом форума стал самый активно растущий бизнес-сегмент в России – самозанятые. По данным на 1 июня 2022 года под этим статусом в России было зарегистрировано уже более 5 млн человек. Сбер, который стоял у истоков создания нового формата ведения бизнеса, в рамках форума предложил внести изменения в законодательство о самозанятых, в частности увеличить размер максимальной годовой выручки и выстроить систему обучения.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Надо расширять список отраслей, в которых могут работать самозанятые. Включить аренду нежилых помещений, разрешить перепродажу. Сейчас выросла потребность в параллельном импорте и это очень нужный сервис в текущих условиях. Также необходимо расширить список стран, граждане которых могут стать самозанятыми.

На полях форума неоднократно звучали предложения о распространении льгот, принятых в отношении IT-компаний, на малый и средний бизнес, занимающийся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. По мнению парламентариев, это позволит компаниям активнее участвовать в процессах импортозамещения, особенно на этапах прототипирования.

Как рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, за последние месяцы в Россию вернулась "значимая часть" уехавших феврале-марте IT-специалистов. Отрасль, пережив серьезную турбулентность, сегодня действительно готова к глобальным и локальным задачам.

Артём Глахенгаузен, генеральный директор Glassen – IT:

Новых вызовов за последние месяцы было немало. Заказчики из бизнеса, просто остановили работы по незавершённым проектам, причем если в 2020-м году ставили на паузу проекты, то в этот раз была полная остановка проектов. Почти все стали менять курс и искать новые каналы работы со своей аудиторией и возможности. Мы сами стали перестраивать все каналы коммуникации, ежедневно проводя собрания и анализирую вчерашний день и новые новости.

Glassen–IT – российская компания, специализирующаяся на комплексной разработке и сопровождении IT-решений для государственных и коммерческих организаций. Одно из ключевых направлений работы – онлайн исследования для бизнеса. За последние месяцы специалистам компании пришлось постоянно держать руку на пульсе по всем изменениям, активно перестраиваться и пересматривать почти все каналы привлечения и работы с аудиторией.

Артём Глахенгаузен, генеральный директор Glassen – IT:

Было много гипотез и большинство из них не сработали, но были и те, которые все окупили. Мы сегодня снова отлично знаем где наши клиенты и через какие обращения сегодня к ним можно достучаться. Изменились приоритеты и ценности у бизнеса. Есть разные стратегии в период неопределенности, мы идем по направлению развития и активного тестирования гипотез и быстрой адаптации.

Как показывает практика, универсальных правил и секретов успеха в бизнесе не бывает. Каждый сегмент индивидуален и требует конкретных решений здесь и сейчас. Уметь анализировать запросы аудитории и действия конкурентов, проявлять гибкость и быть готовыми к кардинальным переменам – сегодня на плаву останутся самые быстрые, ловкие и проворные компании, которые "за дело" взялись еще вчера.

Артём Глахенгаузен, генеральный директор Glassen – IT: