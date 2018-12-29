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Молодых фигуристов-чемпионов встретили в аэропорту "Пулково"
Сегодня, 7:13
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lesjasap

Молодых фигуристов-чемпионов встретили в аэропорту "Пулково"

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Победителей ЧМ Европы по фигурному катанию приветствовали фанаты, родственники и коллеги.

В аэропорту "Пулково" вечером 28 января местные жители и пресса встретили петербургских молодых фигуристов, вернувшихся с Чемпионата Европы. Напомним, что Софья Самодурова стала чемпионкой в женском одиночном катании, а Дмитрий Козловский и Александра Бойкова получили бронзовые медали за парное катание.

На встречу прибыл заместитель председателя Комитета по физкультуре и спорту Александр Перельман, а также специалисты из Спортивной федерации спортивного катания.

Юные дарования поблагодарили за теплый прием и поддержку болельщиков.

Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

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Теги: аэропорт, пулково, фигуристы, фигурное катание, чемпионат европы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт,

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