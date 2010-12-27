Фестиваль уличного кино собрал более 15 тысяч зрителей в двух столицах

В последний вечер лета событие прошло в петербургском "Севкабель Порту".

Жители и гости Москвы и Петербурга посмотрели новые короткометражные фильмы молодых российских режиссеров и выбрали народного победителя. В столице фестиваль прошел в амфитеатре парка "Зарядье".

После просмотра фильмов зрители проголосовали за понравившуюся картину светом своих фонариков, мобильных телефонов и зажигалок. Организаторы замерили уровень света и определили народного фаворита. Победителем Фестиваля уличного кино стал фильм "Болванка" режиссера Никиты Власова.

В Петербурге прошел показ спецпрограммы фестиваля, куда вошли фильмы участники и победители кинофестивалей "Кинотавр", "Короче" и "Движение" и лучшие короткометражки молодых российских режиссеров за последние 5 лет. Событие состоялось в рамках фестиваля "Питер, я люблю тебя!".

Ранее Piter.TV опубликовал трейлер третьей части фильма "Плохие парни".

Фото: предоставлено организаторами