Фестиваль поэзии "Маяк" на "Севкабеле" перенесен на 2022 год

В 2021 году фестиваль должен был пройти в третий раз.

Фестиваль современной поэзии "Маяк" в Петербурге вновь переносится. Как Piter.tv рассказали организаторы, событие переносят на весну 2022 года. Мероприятие должно было состояться 11 сентября в пространстве "Севкабель Порт".

Решение о переносе связано с продолжающимися ограничениями на проведение массовых культурных мероприятий в Петербурге. Точную дату сообщат до конца сентября, добавили организаторы.

Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. В этом году на музыкальной сцене третьего фестиваля должны были выступить екатеринбургская группа "Курара" и певица Гречка, а также ожидались поэтические выступления Вадика Королёва из OQJAV, поэтессы и драматурга Людмилы Петрушевской и музыкальный перформанс от Zerolines с лидером группы "Мегаполис" Олегом Нестеровым.

Крупный поэтический фестиваль "Маяк" должен был пойти в пространстве "Севкабель Порт" – дата была установлена сначала на июль, потом на сентябрь 2021 года.

Фото: предоставлено организаторами