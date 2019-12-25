Фестиваль поэзии "Маяк" перенесли на сентябрь

Ранее купленные билеты будут действительны в сентябре.

Фестиваль поэзии "Маяк" перенесли на 11 сентября. Об этом в среду, 30 июня, сообщили организаторы мероприятия.

Такое решение было принято в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. В пресс-службе отметили, что заявленный лайн-ап остается прежним. Также ранее приобретенные билеты будут действительны. Если участники захотят вернуть билеты, то можно связаться билетным оператором в период с 30 июня по 15 июля и заполнить анкету на сайте.

Напомним, крупный поэтический фестиваль "Маяк" должен был пойти 31 июня в пространстве "Севкабель Порт".

Ранее Piter.tv писал, что фестиваль электронной музыки и современных искусств "Gamma Festival" перенесли на сентябрь.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль поэзии МАЯК в Петербурге