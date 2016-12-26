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Фестивальный показ фильма "Порту" в "Авроре"

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В рамках фестиваля "AMFEST" в "Авроре" состоится показ картины "Порту" с Антоном Ельчиным в главной роли.

Фестиваль кино “AMFEST” завершится показом одного из последних фильмов, в котором снялся погибший актер Антон Ельчин.
 
По сюжету картины, американец Джейк бесцельно путешествует по Европе. Случай сводит его с Мати, французской студенткой-археологом в городе Порту. Молодые люди проводят друг с другом памятные сутки, которые они будут вспоминать всю жизнь. Лента стала участников международных фестивалей в Сан-Себастьяне, Лондоне, Гонконге, Сан-Паулу и Любляне.
 
Длительность фильма - 75 минут. Начало сеанса - 20.00. Место проведения - кинотеатр “Аврора”.
 
Видео: YouTube/KinoCheck International
 
Теги: аврора , антон ельчин , порту , фестиваль кино
Категории: куда сходить в петербурге Кино

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