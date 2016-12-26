Фестивальный показ фильма "Порту" в "Авроре"

В рамках фестиваля "AMFEST" в "Авроре" состоится показ картины "Порту" с Антоном Ельчиным в главной роли.

Фестиваль кино “AMFEST” завершится показом одного из последних фильмов, в котором снялся погибший актер Антон Ельчин.

По сюжету картины, американец Джейк бесцельно путешествует по Европе. Случай сводит его с Мати, французской студенткой-археологом в городе Порту. Молодые люди проводят друг с другом памятные сутки, которые они будут вспоминать всю жизнь. Лента стала участников международных фестивалей в Сан-Себастьяне, Лондоне, Гонконге, Сан-Паулу и Любляне.

Длительность фильма - 75 минут. Начало сеанса - 20.00. Место проведения - кинотеатр “Аврора”.