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Фестивальный фильм "Приключения медведя Бригсби"

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В рамках кинофестиваля AMFEST в "Авроре" пройдет показ кинофильма ""Приключения медведя Бригсби".

Фильм «Приключения медведя Бригсби» получил хорошие оценки критиков и завоевал любовь американцев. Эта картина участвовала в международных конкурсах в Сиднее, Провинстауне и Каннах. 
 
Сюжет рассказывает о юноше Джеймсе, который фанатеет от одного телешоу. Мальчик отрезан от окружающего мира чересчур заботливыми родителями. Но одно обстоятельство меняет привычный круг вещей. Он узнает, что являлся единственным зрителем передачи про медведя Бригсби. Шоу закрывается и теперь парень решает доснять историю самостоятельно. 
 
Показ ленты состоится на языке оригинала с русскими субтитрами. Сеанс пройдет 27 сентября в 19.30 в кинотеатре "Аврора".
Теги: аврора , кинофестиваль , сеанс , фестивальное кино
Категории: куда сходить в петербурге Кино

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