Фестиваль из Петербурга признан лучшим проектом в сфере креативных коммуникаций
Сегодня, 23:39
Большой семейный фестиваль получил Международную премию РУПОР.

Большой семейный фестиваль "День полярника" из Санкт-Петербурга стал победителем Международной премии "РУПОР" в номинации "Коммуникации в сфере креативных индустрий". Подведение итогов премии прошло в рамках XV Евразийского Ивент Форума (EFEA). 

В конкурсе приняли участие 80 финалистов из разных регионов России и стран СНГ. Фестиваль, проводящийся в муниципальном округе Северный, является новым знаковым событием города, который исторически считается "арктическими воротами" страны. Мероприятие приурочено к государственному празднику – Дню полярника – и направлено на продвижение территории и популяризацию достижений России в освоении Арктики.

По словам главы округа Юрия Куликова, проект стал одним из наиболее успешных примеров территориального маркетинга в Санкт-Петербурге. В 2025 году фестиваль в Муринском парке посетили более 10 000 человек.

Главный аналитик платформы "Россия – страна возможностей" Филипп Гуров отметил инновационный подход фестиваля к формированию местного культурного кода, который помогает вовлекать жителей округа в общую историю успехов страны.

Ранее мы сообщили о том, что Алые паруса и ПМЭФ вошли в топ-25 ключевых мероприятий Петербурга.

Фото: XV Евразийского Ивент Форума (EFEA) 

