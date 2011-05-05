Фестиваль "День Д" пройдет в Петербурге в начале сентября

Мероприятия ко дню памяти Сергея Довлатова пройдут 3-4 сентября.

В этом году фестиваль "День Д", посвященный жизни и творчеству журналиста и писателя Сергея Довлатова, пройдет в Петербурге в шестой раз.

3-4 сентября пройдут более 40 мероприятий, сообщил "Петербургский дневник". Запланированы кинопоказы, презентации книг, лекции, экскурсии, чтения, прогулки, новые работы граффити-художников, показы мод. Задействованы разные площадки: "Новая Голландия", "Ленфильм", улица Рубинштейна, "Вавилов Лофт" и другие.

В этом году решили отказаться от обширных уличных празднеств.

Дизайн праздника сделали студенты Школы дизайна ВШЭ, в качестве главного фото использовали черно-белый силуэт его памятника на Рубинштейна, настолько он за 6 лет стал узнаваемым элементом города. Студенты режиссерского курса РГИСИ готовят четыре спектакля с очень необычными идеями: например, для спектакля по повести "Зона" ведутся переговоры с ФСИН для проведения его в пустующих "Крестах".

Фото: Вконтакте / День Д