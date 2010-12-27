Для фестиваля "День Д" выбрали новую площадку

Мероприятия пройдут в Петербурге с 31 августа по 2 сентября.

Фестиваль "День Д", посвященный памяти писателя Сергею Довлатову, пройдет на новой площадке. Для проведения мероприятия организаторы выбрали двор "Владимирского пассажа", рассказала директор "Дня Д" Анастасия Принцева.

Ранее фестиваль проходил по адресу Рубинштейна, 23, однако против этого выступили местные жители. В этом доме жил писатель. Теперь мастер-классы и концерт проведут на Рубинштейна, 28, договор будет подписан на днях.

"День Д" пройдет с 31 августа по 2 сентября, он состоится уже в третий раз и будет посвящен юбилею 89-го года - времени возвращения Довлатова на родину. Запланировано более 30 событий, среди них - экскурсии, квесты, фотовыставки. Одним из гостей станет писатель Людмила Петрушевская.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что актер Удо Кир приедет в Петербург на фестиваль "Послание к человеку".

Фото: vk.com/dovlatovday