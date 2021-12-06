Ферстаппена оштрафовали на 10 секунд за столкновение с Хэмилтоном

Британец атаковал голландца. Тот остался впереди, но выехал за пределы трассы. После гонки участников столкновения вызвали к стюардам. Хэмилтон заверил их, что не знал, по какой причине Ферстаппен замедлился.

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен признан виновным в столкновении с пилотом "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном. Во время гонки предпоследнего этапа "Формулы 1" - Гран-при Саудовской Аравии, он атаковал лидирующего гонщика.

Гонка прошла в воскресенье, 6 декабря. Самым быстрым на трассе Джидде оказался Хэмилтон. Второе место получил Ферстаппен. Британец атаковал голландца. Тот остался впереди, но выехал за пределы трассы. После гонки участников столкновения вызвали к стюардам. Хэмилтон заверил их, что не знал, по какой причине Ферстаппен замедлился. Он задавался вопросом, почему тот его не обогнал. Стюарды посмотрели видео и решили, что в столкновении виноват Ферстаппен.

Напомним, что финальная гонка пройдет в Абу-Даби 10-12 декабря. На данный момент у Ферстаппена и Хэмилтона насчитывается по 369,5 очка.

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Видео: Youtube/FORMULA 1