Федор Конюхов попал в новый шторм на весельной лодке

Федор Конюхов собирается в три этапа в одиночку проплыть вокруг света на весельной лодке.

Федор Конюхов попал в очередной шторм. Об этом в блоге путешественника пишет его сын Оскар.

Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен. Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. Блог путешественника

Уже долгое время Конюхове не может поесть, так как сильный ветер бросает лодку из стороны в сторону, вскипятить воду не удается. По прогнозу, вся неделя будет такой штормовой. В начале апреля весельная лодка путешественника попала в шторм в Южном океане, она перевернулась и получила повреждения. Тогда и сломался ветроуказатель.

Федор Конюхов собирается в три этапа в одиночку проплыть вокруг света на весельной лодке. До этого никто еще не пересекал Южный океан и мыс Горн на лодке с веслами. Общая протяженность пути – 27 тысяч километров. Конюхов плывет уже 124 дня.

Ранее на Piter.TV: Опубликовано видео тренировочных полетов Федора Конюхова на планере.

Видео: Fedor Konyukhov/ YouTube