Федор Балабанов рассказал о любимых книгах отца и съемках в его фильмах

Федор Балабанов, сын известного режиссера Алексея Балабанова, вспоминал, как четверть века назад вышла картина "Брат 2", моментально ставшая культовой В День российского кино он поведал "Петербургскому дневнику" о своем детстве и участии в творчестве отца.

Отвечая на вопрос о первом опыте нахождения на съемочной площадке, Федор отметил, что это произошло на съемках картины "Брат". Он описал эпизод, когда актер Данила Багров, герой фильма, стрелял из револьвера в их семейной квартире на Малом проспекте, где Федору пришлось скрываться, чтобы случайно не испортить кадры.Также Федор поделился историей своей работы на картине "Груз 200": будучи школьником, он участвовал в создании декораций, лично помогая сооружать фальшивые постройки. Несмотря на мрачность сюжета, Федор не испытывал негативных чувств к фильму, подчеркивая присутствие элементов света среди мрачных сцен.

Говоря о взаимоотношениях с отцом, Федор заметил, что в юности, посещая съемки, он воспринимал процесс творчески и эмоционально близко. Вспоминая одного из героев фильма "Груз 200", он акцентировал важность присутствия положительного персонажа Антонина, символизирующего надежду и справедливость. Федор упомянул брата Петра, показав фото, где тот играет роль акробата на дереве, и процитировав слова отца о двух сыновьях: "Один умный, другой прыгает хорошо".

Обсудив вкусы отца в кинематографе, Федор перечислил любимые фильмы родителя: Андрея Тарковского, Мела Гибсона, Ридли Скотта, братьев Коэн. Он подтвердил огромную любовь отца к просмотру большого количества фильмов ежедневно, считая это главным увлечением наряду с работой и семейными делами. Описывая поведение отца вне камер, Федор подчеркнул замкнутый характер последнего, особенно заметный после трагического схода ледника Колка, повлиявшего на психологическое состояние режиссера. Хотя Алексей Балабанов старался избегать общения с журналистами, в некоторых случаях проявлял открытость, демонстрируя доверие избранным собеседникам.

Размышляя о выборе между картинами "Брат" и "Брат 2", Федор признался, что сейчас предпочитает первую часть, хотя ранее отдавал предпочтение второму фильму, отражающему патриотический настрой молодых россиян. Он осторожно предположил, что сцена чтения стихотворения, вероятно, связана именно с ним самим. Федор рассказал историю о собственном ученическом произведении, которое впоследствии появилось в фильме, вызвав у него чувство особой связи с творчеством отца.

Открывая подробности новой инициативы — авторских экскурсий по местам жизни и творчества отца, Федор объяснил идею, возникшую после попытки продажи старого шкафа, использовавшегося в фильме "Морфий". Желание поделиться личным опытом и переживаниями привело к идее проведения экскурсий, которыми он планирует заниматься как хобби. Федор уточнил, что основное внимание уделяется личным историям и личным отношениям с отцом, создавая уникальную атмосферу восприятия Петербурга глазами самого режиссера.

Фото: Пресс-служба выставки-путешествия "Балабанов"