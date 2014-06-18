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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
Сегодня, 11:54
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

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Трассу перекроют 22 августа с 11:10 до 13:10.

В пятницу, 20 августа, в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что в воскресенье, 22 августа, трассу "Кола" (Петербург – Петрозаводск– Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) перекроют из-за разводки моста через реку Свирь на два часа. 

Мост у Лодейного Поля разведут с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке яхты DIRLANDA с максимальным высотным габаритом 16,5 метра. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Отмечается, что мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

В управлении просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
 
Ранее мы писали, что на КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: мост через свирь, трасса кола
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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