На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы

Рабочие будут устранять колейность покрытия с 25 по 30 августа.

В пятницу, 20 августа, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили Piter.tv о ближайших ограничениях на внутреннем кольце КАД.

Так, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Октябрьской набережной будут перекрыты две полосы движения с 25 по 30 августа.

Рабочие будут устранять колейность покрытия, из-за чего перекроют третью и четвертую полосы, а по первой и второй введут ограничение до 50 километров в час. Ремонт проводят в установленном порядке, в круглосуточном режиме и в две смены. Специалисты оборудуют участок временными дорожными знаками, водоналивными барьерами, световой сигнализацией.

Ранее мы писали, что на КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"