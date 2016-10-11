Фанаты считают, что рэпер Гнойный спровоцировал избиение своим творчеством

Гнойного избили перед выступлением на парковке концертного зала "Аврора".

Перед сольным концертом рэпера Гнойного, известного также под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова, артиста избили неизвестные злоумышленники.

Стало известно, что нападавшие караулили исполнителя у парковки концертного клуба “Аврора”. Неизвестные избили рэпера перед его концертом. По словам злоумышленников, причиной нападения стало расхождение музыкальных вкусов. По неподтвержденной информации у Гнойного разбит нос.

Рэпер отказался от отмены выступления и предстал перед зрителями в маске, чтобы скрыть следы побоев.

Поклонники творчества Гнойного не удивлены жестким отношением преступников по отношению к рэперу. По их мнению, их поведение было вполне ожидаемо после выпуска исполнителем нового “жесткого” альбома “Солнце мертвых”, который пропитан атмосферой группы “Гражданской обороны” и других не массовых проектов.

По заявлению самого пострадавшего, с ним связались представители телеканала “Спас” и пообещали помолиться за него. Сказал ли это сообщение Гнойный в шутку или ситуация произошла на самом деле - неизвестно.