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Фанаты считают, что рэпер Гнойный спровоцировал избиение своим творчеством
Сегодня, 7:55
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lesjasap
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Фанаты считают, что рэпер Гнойный спровоцировал избиение своим творчеством

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Гнойного избили перед выступлением на парковке концертного зала "Аврора".

Перед сольным концертом рэпера Гнойного, известного также под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова, артиста избили неизвестные злоумышленники.
 
Стало известно, что нападавшие караулили исполнителя у парковки концертного клуба “Аврора”. Неизвестные избили рэпера перед его концертом. По словам злоумышленников, причиной нападения стало расхождение музыкальных вкусов. По неподтвержденной информации у Гнойного разбит нос. 
 
Рэпер отказался от отмены выступления и предстал перед зрителями в маске, чтобы скрыть следы побоев.
 
Поклонники творчества Гнойного не удивлены жестким отношением преступников по отношению к рэперу. По их мнению, их поведение было вполне ожидаемо после выпуска исполнителем нового “жесткого” альбома “Солнце мертвых”, который пропитан атмосферой группы “Гражданской обороны” и других не массовых проектов. 
 
По заявлению самого пострадавшего, с ним связались представители телеканала “Спас” и пообещали помолиться за него. Сказал ли это сообщение Гнойный в шутку или ситуация произошла на самом деле - неизвестно. 
Теги: аврора , гнойный , избиение , концерт , слава кпсс
Категории: Новости СПб

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