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Фанат "Зенита", ударивший сотрудника ОМОН, получил год колонии
Сегодня, 19:21
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Фанат "Зенита", ударивший сотрудника ОМОН, получил год колонии

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Нарушитель спокойствия агрессивно отреагировал на законные требования прекратить совершать правонарушение.

Петроградский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения футбольному болельщику, который ударил правоохранителя. Денис Первачук проведет год в колонии-поселении, сообщила объединенная пресс-служба судов города. 

Мужчину признали виновным по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Было установлено, что Первачук не хотел прекращать хулиганские действия по требованию правоохранителя и ударил по лицу замкомандира батальона ОМОН Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении.

Напомним, инцидент произошел 3 августа на "Газпром Арене", в этот день проходил матч "Зенита" с "Краснодаром". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четверо поклонников "Зенита" попали под суд за файер на стадионе

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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