Фанат "Зенита", ударивший сотрудника ОМОН, получил год колонии

Петроградский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения футбольному болельщику, который ударил правоохранителя. Денис Первачук проведет год в колонии-поселении, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Мужчину признали виновным по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Было установлено, что Первачук не хотел прекращать хулиганские действия по требованию правоохранителя и ударил по лицу замкомандира батальона ОМОН Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении.
Напомним, инцидент произошел 3 августа на "Газпром Арене", в этот день проходил матч "Зенита" с "Краснодаром".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что четверо поклонников "Зенита" попали под суд за файер на стадионе.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )