Фанат "Зенита", ударивший сотрудника ОМОН, получил год колонии

Нарушитель спокойствия агрессивно отреагировал на законные требования прекратить совершать правонарушение.

Петроградский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения футбольному болельщику, который ударил правоохранителя. Денис Первачук проведет год в колонии-поселении, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину признали виновным по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Было установлено, что Первачук не хотел прекращать хулиганские действия по требованию правоохранителя и ударил по лицу замкомандира батальона ОМОН Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении.

Напомним, инцидент произошел 3 августа на "Газпром Арене", в этот день проходил матч "Зенита" с "Краснодаром".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четверо поклонников "Зенита" попали под суд за файер на стадионе.

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