Владимир Путин встретился с главой ФССП Дмитрием Аристовым.

Федеральная служба судебных приставов России не будет взыскивать с граждан на новых территориях те задолженности, которые у граждан появились после кредитования в банках Украины. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным сделал руководитель ФССП Дмитрий Аристов. Эксперт пояснил, что закон был оперативно принят депутатами Государственной Думы РФ. Речь идет о документе, касающегося применения закона об исполнительном производстве.

Особенностью этого закона является то, что не принимаются к исполнению судебные решения о взыскании кредитных долгов с населения, которые получали в банках Украины, а также в бюджет Украины. Поэтому эти долги с граждан взыскиваться не будут. Дмитрий Аристов, глава ФССП

Эксперт заметил, что в настоящее время в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР ведется комплектование профессионального штата ведомства. На текущий момент укомплектовано уже около 50 процентов состава сотрудников, а общая численность работников составляет порядка 2,5 тысяч человек. С октября 2023 года в полном объеме в соответствии с российским законодательством осуществляем две самые функции: по обеспечению установленного порядка деятельности судов на этих территориях, а также по своевременному координированию работы и обеспечению безопасности местной судебной системы.

Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников".

Фото и видео: Kremlin.ru