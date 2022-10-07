ФСБ задержали членов законспирированной ячейки ИГ* за подготовку теракта на автостанции

Подозреваемые дали признательные показания во время допроса.

Представители ФСБ России в городе Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которые занимались подготовкой теракта на территории автостанции. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на полученные силовым ведомством кадров оперативной работы в регионе. На ролике заметен объект, который мог пострадать, а также признательные показания фигурантов расследования. Один из задержанных рассказал о том, что после совершения преступления планировал выехать в Африку для того, чтобы вступить в ряды боевиков.

Но перед этим мы должны были совершить террористический акт в городе Ставрополе. подозреваемый

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, ЦОС ФСБ РФ