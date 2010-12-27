ФСБ проверяет кабинет замначальника Северо-Западной таможни

В Петербурге ведутся обыски в здании Северо-Западной оперативной таможни.

В Санкт-Петербурге утром 6 марта в здание Северо-Западной оперативной таможни, которая располагается на улице Савушкина, заглянула Служба экономической безопасности регионального УФСБ. Известно, что обыск проходит на втором этаже офисного здания в кабинете замначальника Северо-Западного таможенного управления. Им является 56-летний генерал-майора Александр Безлюдский.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей".

По информации СМИ Безлюдский не явился на службу 6 марта, несмотря на то, что в девять утра он должен был посетить совещание в Управлении СЗТУ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обыскивают крупные фирмы по делу о махинациях.