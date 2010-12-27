ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Белой армии Колчака

Однако, ученые не смогут с ним ознакомиться, так как Колчак подвергался политическим репрессиям, а реабилитирован не был.

ФСБ сняла гриф "совершенно секретно" с архивного уголовного дела об адмирале Александре Колчаке. Такого решения добился петербуржец Дмитрий Остряков. Однако, исследователи все равно не смогут исследовать дело, так как Колчак не был реабилитирован. Об этом сообщает "Коммерсант".

Дмитрий Остряков направил запрос в спецслужбы еще в сентябре 2018 года. В начале 2019 заместитель начальника Центрального архива Николай Иванов сообщил петербуржцу, что уголовное дело рассекретили. Однако, посмотреть его никто не сможет, так как предводитель Белого движения подвергался политическим репрессиям, а реабилитирован не был.

Чехословацкий корпус местных властей выдал адмирала большевикам в январе 1920 года. В ночь на 7 февраля 1920 года Александр Колчак без суда был расстрелян в Иркутске.

Ранее мемориальная доска в честь Александра Колчака рассорила петербуржцев.

Фото: Александр Васильевич Колчак/ ВК