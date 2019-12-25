ФСБ предотвратила теракт в Чувашии. Сотрудники нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Бомбы обезвредили. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.
На месте происшествия изымаются улики, сотрудники допрашивают свидетелей.
Судебные экспертизы уже назначены. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
Ранее в Крыму пограничники задержали украинского военного за нарушение границы.
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