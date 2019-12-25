На месте происшествия изымаются улики, сотрудники допрашивают свидетелей.

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии. Сотрудники нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Бомбы обезвредили. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.

На месте происшествия изымаются улики, сотрудники допрашивают свидетелей.

Судебные экспертизы уже назначены. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Ранее в Крыму пограничники задержали украинского военного за нарушение границы.