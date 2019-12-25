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ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Сегодня, 17:55
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matveyvn

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

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На месте происшествия изымаются улики, сотрудники допрашивают свидетелей.

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии. Сотрудники нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Бомбы обезвредили. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.

На месте происшествия изымаются улики, сотрудники допрашивают свидетелей.

Судебные экспертизы уже назначены. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Ранее в Крыму пограничники задержали украинского военного за нарушение границы.

Теги: теракт, фсб, чувашия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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