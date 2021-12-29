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ФСБ: организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в РФ является гражданин Украины
Сегодня, 12:45
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ФСБ: организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в РФ является гражданин Украины

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18-летний юноша учится в университете Киева на факультете информационной безопасности.

Силовые структуры РФ установили организатора массовых рассылок об угрозах взрывов на территории страны. Им оказался гражданин Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России.

По информации ведомства, в настоящее время ведется розыск лиц, которые были причастны к распространению ложных сообщений о минировании ряда учреждений с конца 2021 года по начало 2022-го. На данный момент задержаны уже 14 человек.

Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе является гражданин Украины. В настоящее время по этому делу задержаны 14 человек, причастных к совершению преступлений.

из сообщения ЦОС ФСБ России

Уточняется, что организатором является 18-летний гражданин Украины, уроженец Волынской области Антон Осипчук. В настоящее время он учится в Национальном техническом университете в Киеве на факультете информационной безопасности.

По версии ведомства, данные сообщения распространялись с целью дестабилизации обстановки в РФ и сопредельных государствах, а также вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений.

Ранее ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку террористической организации.

Фото: Telegram / РИА Новости

Теги: антон осипчук, лжеминирование, массовые рассылки, угрозы взрыва, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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