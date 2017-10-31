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ФСБ обыскивает полицию на водном транспорте по делу о похищении

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Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинетах и квартирах оперативников полиции на водном транспорте. Мероприятия связаны с расследованием дела о похищении человека.

Сотрудники УФСБ во вторник, 31 октября, пришли с обысками в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД на водном транспорте на Двинской улице. Проверки подверглись кабинеты и сейфы начальника отдела по незаконному обороту наркотиков и его подчиненного. Мероприятия связаны с уголовным делом о похищении человека.

По материалам дела, подозреваемые возили потерпевшего в машине и угрожали уголовной ответственностью, пока он не откупился. Расследование начали в октябре этого года.

Обыски начались в семь утра, сообщает "Фонтанка". Сначала проверка прошла в квартирах. Также известно, что правоохранители пришли в жилье экс-сотрудника УФСКН.

Теги: новости питера , новости спб , обыски , фсб
Категории: Новости СПб

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