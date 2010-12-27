ФСБ задержала замначальника ФССП Ленобласти из-за подозрений во взятке

Заместителя начальника Управления ФССП по Ленобласти Станислава Румянцева задержали сотрудники ФСБ. Чиновника подозревают во взятке.

В пятницу, 21 июля, около половины четвертого в собственном кабинете задержали заместителя начальника Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти Станислава Румянцева. Мероприятие прошло в офисе дома 80 на Большом проспекте Васильевского острова.

Как сообщает "Фонтанка", за Румянцевым пришли оперативники УФСБ по Петербургу и Ленобласти из отдела, который занимается правоохранительными органами. Заместителю начальника предъявили постановление о возбуждении уголовного дела. После этого мужчине предложили отдать мобильный телефон и удостоверение. Сообщается, что уголовное дело против Румянцева по статье о взятке.

Станислав Румянцев работает в должности заместителя руководителя УФССП по Ленобласти с 2015 года.