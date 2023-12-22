ФБР заявило, что серьезно относится к угрозам "Аль-Каиды"* и ИГ* напасть на США

Кристофер Рей прокомментировал "общее дело" террористов в США.

Американское Федеральное бюро расследований очень серьезно относится к угрозам таких террористических организаций, как ИГ, "Аль-Каида" и других, которые призывают напасть на объекты в США, однако силовики не паникуют по этому поводу. Такой информацией с местными законодателями поделился глава ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Иностранный чиновник заметил, что несмотря на разность взглядов движения боевиков, они все равно объединены общим делом, связанном с призывом напасть на Вашингтон.

Когда такие организации выражают намерение совершить атаки на нас, то нам нужно относиться к этому очень серьезно. Именно поэтому я отметил это как повышенную угрозу. Сейчас не время для паники, но время для повышенной бдительности. Кристофер Рей, глава ФБР

Ранее в ходе слушаний с законодателями Кристофер Рей сообщил, что ФБР опасается проведения в США масштабного теракта подобному тому, что произошел в подмосковном "Крокус сити холле".

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Глава ФБР предупредил США об угрозе теракта, похожего на атаку в "Крокусе".

Фото и видео: YouTube / CBS News