УФАС разрешило продолжить конкурс по созданию петербургского бренда

УФАС Петербурга признало необоснованной жалобу на Комитет по развитию туризма.

Во вторник комиссия УФАС рассмотрела жалобу, в которой объявлялись претензии к городскому Комитету по развитию туризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Ассоциации Коммуникационных Агентств России в Санкт-Петербурге пожаловались на конкурс, который проводит Комитет по развитию туризма. Конкурс был создан для того, чтобы создать мета-бренд города на Неве, а также его концепцию, бизнес-план и т.д. Начальная цена, предложенная Комитетом, составляла более восьми миллионов рублей.

УФАС признало жалобу Ассоциации необоснованной.

Ранее на Piter.TV: Из УФАС Петербурга уволили заместителя председателя.

Фото: пресс-служба УФАС