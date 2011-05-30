ФАП под Выборгом проверит Следственный комитет

Местных жители жалуются на антисанитарию и угрозу здоровью.

В поселке Приветнинское Выборгского района Ленинградской области местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), три года простоявший без медработника, оказался на грани закрытия из-за неудовлетворительного состояния здания. Несмотря на то, что на работу наконец пришел фельдшер, оказывать помощь пациентам в таких условиях практически невозможно.

По данным местных жителей, в помещении отсутствует горячая вода, не работает отопление, полы частично разрушены, а стены покрыты плесенью. Дополнительную проблему создает соседство с людьми, ведущими асоциальный образ жизни.

Ситуация стала широко известна после публикаций в соцсетях, после чего Следственный комитет инициировал проверку. В ведомстве подтвердили, что жалобы на антисанитарию и угрозу здоровью уже поступали в различные инстанции, но реакции не последовало.

Фото: пресс-служба Следственного комитета