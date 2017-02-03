Ежедневно прививки от коронавируса делают около 20 тыс. петербуржцев

Губернатор неоднократно призывал горожан вакцинироваться в период локдауна.

Во вторник, 2 ноября, в Смольном рассказали о сохраняющихся темпах вакцинации в Петербурге. В администрации уточнили, что ежедневно в среднем прививаются около 20 тыс. человек.

Число горожан, желающих привиться и получить QR-код, резко выросло с 30 октября. По словам губернатора Александра Беглова, все, кто раньше не успел поставить прививку, могут сделать это вовремя нерабочей недели.

Так, например, за воскресенье вакцинацию первым компонентом в Петербурге прошли 7 995 человек. Всего выполнено 9 589 инъекций.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут продлить ковидные ограничения с 8 ноября.

Фото: Piter.tv