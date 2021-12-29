Евростат: годовая инфляция в Европе ускорилась до 5,1% в январе

В январе 2022 года годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до 5,1%. Это предварительная оценка, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Для сравнения, в декабре 2021 года годовая инфляция составила 5%. Отмечается, что аналитики ожидали замедления инфляции до 4,4%. Об этом сообщает портал DailyFX. Таким образом, показатель стал рекордным за всю историю существования еврозоны, то есть с января 1999 года.
Год назад в еврозоне годовая инфляция составила 0,9%. Цены в странах Европы в январе выросли, по предварительной оценке, на 0,3%.
Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 2,3% с 2,6% месяцем ранее.
Ранее мы писали, что в январе 2022 года снизились инфляционные ожидания россиян.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все