Евростат: годовая инфляция в Европе ускорилась до 5,1% в январе

Месяцем ранее показатель составлял 5%.

В январе 2022 года годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до 5,1%. Это предварительная оценка, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Для сравнения, в декабре 2021 года годовая инфляция составила 5%. Отмечается, что аналитики ожидали замедления инфляции до 4,4%. Об этом сообщает портал DailyFX. Таким образом, показатель стал рекордным за всю историю существования еврозоны, то есть с января 1999 года.

Год назад в еврозоне годовая инфляция составила 0,9%. Цены в странах Европы в январе выросли, по предварительной оценке, на 0,3%.

Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 2,3% с 2,6% месяцем ранее.

Ранее мы писали, что в январе 2022 года снизились инфляционные ожидания россиян.

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