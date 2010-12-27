Европейский университет готовит жалобу в апелляционный суд Москвы

Европейский университет готовит жалобу в девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. Об этом, во вторник, 24 апреля, сообщила Piter.TV глава аппарата ректора вуза, Алла Самолётова.

После лишения лицензии, в июле прошлого года, пакеты документов на получение новой вуз подавал трижды. Последний раз - в конце прошлого года. Европейскому университету снова отказали. Причина – выявленное в ходе проверки нарушение правил пожарной безопасности. Однако, по мнению представителей университета, заключение МЧС не влияет на образовательную лицензию, которой, в итоге, лишили университет.

16 октября мы подали документы, чтобы получить лицензию. Но у нас к тому моменту еще не завершилась проверка МЧС. Ее результатов мы не знали. В дальнейшем МЧС уведомило Рособрнадзор в том, что заключение приостановлено, но нам они об этом не сообщили. Согласно административным регламентам МЧС, такого не может быть, процедуры "приостановления заключения" вообще не предусмотрено административным регламентом и нормативной базой. Оно либо действует, либо нет. Кроме того, даже наличие действующего предписания МЧС ни коим образом не влияет на выдачу образовательной лицензии. Алла Самолетова, глава аппарата ректора Европейского университета

Решение Арбитражного суда Москвы Европейский университет обжалует в установленные сроки. На данный момент, готовятся все необходимые документы. Новое заседание должно состояться в Девятом арбитражном апелляционном суде столицы.

В январе этого года вуз передал городским властям особняк Кушелева-Безбородко, в котором долгое время проходили занятия студентов и попросил Смольный предоставить ему новое здание.

Фото: ВКонтакте.