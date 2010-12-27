Европейский университет просит у Смольного альтернативное здание в центре Петербурга

Накануне с просьбой предоставить альтернативное здание в центре Петербурга для обучения студентов Европейский университет обратился к вице-губернатору Михаилу Мокрецову .

Как сообщает "Фонтанка", накануне Европейский университет направил просьбу вице-губернатору Михаилу Мокрецову с целью получить альтернативное здание в центре Петербурга для обучения студентов.



В письме было сказано, что президент России Владимир Путин при условии выселения из особняка Кушелева-Безбородко поручил обеспечить университет альтернативным зданием.