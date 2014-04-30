Евгений Разумишкин рассказал о своей миссии на должности вице-губернатора

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поделился своими воспоминаниями об Анатолии Анатольевиче Повелии и рассказал о работе по созданию комфортной городской среды.

Евгений Разумишкин сообщил о продолжении работы по созданию достойных условий для работы дворников и трактористов районных жилищных агентств, а также об эффективной модели обслуживания городских дорог. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В 2022 году заложили юридическую базу для преобразования дорожных предприятий в единое государственное бюджетное учреждение, которое будет наделено материально-технической базой и штатными сотрудниками.

Вице-губернатор также привел несколько цифр о состоянии дел в отрасли: на данный момент во владение районных жилищных агентств передано более 1200 единиц уборочной техники, а также более одной тысячи средств малой механизации. По состоянию на сегодняшний день в штатных структурах районных жилищных агентств предусмотрены 4320 дворников и более 1200 механизаторов, набрано 3613 дворников (83,6%) и 877 механизаторов (72,1%).

Евгений Разумишкин отметил, что все жилые дома Петербурга на сегодняшний день подготовлены к предстоящей зиме, и началось периодическое протапливание – 95% домов города на данный момент отапливаются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге простились с бывшим вице-губернатором Анатолием Повелием.

Фото: Piter.TV