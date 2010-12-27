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В Петербурге проверили торговый центр "Смайл" на Большевиков
Сегодня, 14:51
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alexandra08
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В Петербурге проверили торговый центр "Смайл" на Большевиков

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В магазинах проводилась учебная тревога.

В Невском районе Северной столицы эвакуировали торгово-развлекательный центр "Смайл" днем, 30 марта. Об этом сообщает издание "Фонтанка". В магазинах проводилась учебная тревога.

Трехэтажный "Смайл" на проспекте Большевиков посетители и продавцы освободили до полудня. В торговом центре прошла внеплановая учебная тревога. Уже к часу дня магазины работали, а сотрудники вернулись на свои места. В торговом комплексе подтвердили: эвакуация была проверочной.

Ранее сообщалось, что утром сотрудников просили покинуть ТРК "Пик" рядом с метро "Сенная". Время эвакуации подобрали так, чтобы в проверке не принимали участие посетители.

Теги: плановая эвакуация , проспект большевиков , торговый центр смайл
Категории: Новости СПб

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