Тепло и воду вернули в дом в Петербурге, где произошел пожар после атаки БПЛА

В Петербурге продолжают ремонт дома, поврежденного пожаром после атаки беспилотников.

В поврежденном пожаром доме Московского района Петербурга восстановили теплоснабжение и водоснабжение. Об этом 19 октября сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

Электричество пока отключено в 7 квартирах: 2 из них пострадали во время происшествия, еще 5 просушивают после устранения последствий пожара. В одной парадной остается отключенным газ. Специалисты "ПетербургГаза" подключают квартиры после проверки оборудования.

Чтобы сохранить тепло в здании, оконные проемы закрыли фанерой. 19 октября планируется провести замеры для изготовления новых окон. На крыше дома продолжается ремонт. После получения экспертного заключения Жилищное агентство Московского района займется устранением повреждений конструкций.

Вечером 18 октября эвакуированные жильцы смогли вернуться в свои квартиры после завершения работы аварийных и специализированных служб. Пункт временного размещения, организованный в школе, также прекратил работу. За предоставлением маневренного фонда обратилась одна семья из 4 человек.

Пожар произошел в ночь на 18 октября во время атаки беспилотников на Петербург. По данным губернатора Александра Беглова, в результате происшествий в городе погиб 1 человек, еще 5 получили травмы. Повреждения получили 12 многоквартирных и 2 частных жилых дома.

Губернатор Александр Дрозденко ранее сообщил, что над Ленинградской областью во время массовой атаки ликвидировали 145 БПЛА. Также зафиксировано более 50 поврежденных машин. В Петербурге при налете ВСУ 18 октября погиб один человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)