Этим летом в Ленобласти обновят 28 региональных дорог

За последние 5 лет отремонтировали более 500 км областных трасс.

В Ленинградской области этим летом будет обновлено 28 участков региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба

губернатора и правительства Ленинградской области.

Каждый год при формировании бюджета региона, предусматриваются средства для улучшения дорожного покрытия. За последние 5 лет отремонтировали более 500 км областных трасс. В этом году средства на ремонт получили 212 муниципальных образований во всей районах области.

В Ломоносовском районе с опережением графика уже закончился ремонт на трассах "Петродворец — Кейкино" и "Виллози — Рассколово — Аропаккузи". Асфальт уложили в 2 слоя, расчистили полосы отвода от кустарников и деревьев, установили знаки, нанесли разметку, устроили павильоны для остановки общественного транспорта. Во Волосовском районе продолжают улучшать трассы "Толмачево — Нарва" и "Жабино — Вересть". Во Всеволожском районе готовят к ремонту подъезд к деревне Ёксолово, а в Гатчинском – трассы "Елизаветино — Скворицы". В Киришском начался ремонт дороги "Кириши — Будогощь — Смолино".

Ранее мы сообщали, что трассу "Подъезд к санаторию Сярьги" заасфальтировали.

Фото: pixabay.com